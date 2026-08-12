Regionalexpress-Züge sollen ab dem 13. August wieder den Bahnhof Hamburg-Altona anfahren können. Davon profitieren besonders Pendler aus dem Bereich Bereich Elmshorn, da die meisten RE-Züge nur dort halten. picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Bereits seit drei Wochen geht nichts mehr auf der Bahnstrecke zwischen dem Kreis Pinneberg und dem Hamburger Hauptbahnhof. Regionalzüge aus Schleswig-Holstein enden im Bahnhof Pinneberg. Wer weiter will, muss in die S-Bahn umsteigen. Das führt zu überfüllten S-Bahn-Zügen, deutlich längeren Fahrtzeiten und mitunter Chaos am Bahnhof Pinneberg.

Bis wirklich alles wieder normal läuft, dauert es voraussichtlich noch bis zum 6. September. Doch einige Reisende können schon jetzt aufatmen: Ab Donnerstag, 13. August, sollen die Regionalexpresszüge der Deutschen Bahn zumindest wieder den Bahnhof Altona anfahren. Betroffen sind der RE6 von Westerland sowie die RE-Linien 7/70 aus Kiel und Flensburg.

Pendler aus Elmshorn profitieren am meisten

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Für alle Fahrgäste aus dem Bereich Elmshorn oder von weiter nördlich verkürzt das die Reisezeit nach Hamburg enorm. Der RE7 hält dabei ab dem späten Nachmittag auch wie gewohnt in Pinneberg. Ansonsten durchfahren die RE-Züge den Bahnhof der Kreisstadt genauso wie Prisdorf, Tornesch und auch Horst sowie Dauenhof ohne Halt.

Aber Achtung: Das gilt nicht für Sonntag, 16. August. Dann fallen laut Deutscher Bahn noch einmal zahlreiche RE-Züge wegen Bauarbeiten aus. Der RE6 endet in Elmshorn; weiter geht es nur mit Bussen in Richtung Hamburg. Der RE7 wendet bereits in Pinneberg; Fahrgäste müssen dort in die S-Bahn umsteigen. Und Fahrgäste der RE70 müssen bereits in Neumünster den Zug verlassen. Ab dort gibt es ebenfalls einen Ersatzverkehr mit Bussen.

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Geduldsprobe für Nordbahn-Pendler

Pendler, die nur die Nordbahn nutzen können, müssen sich weiter gedulden: Die Nordbahn-Linien RB61 (Itzehoe–Hamburg Hbf) und RB71 (Wrist–Hamburg Hbf) werden voraussichtlich noch bis zum 5. September in Pinneberg starten und enden. Die Linie RB60 fällt bis dahin komplett aus.

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Bis zum 12. August herrschte am Bahnhof Altona eine fast schon gespenstische Stimmung. Die Fernbahngleise waren gesperrt, nur die S-Bahnen im Untergeschoss wurden genutzt. Das ändert sich jetzt wieder. Cornelia Sprenger

Für ausfallende Verbindungen wird nach Informationen der Nordbahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auf die Anschlusszeiten der Züge abgestimmt ist. Zwischen Pinneberg und Hamburg werden Fahrgäste weiterhin gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen.

Auch Regionalexpress-Fahrgästen bleibt ein Umstieg in die S-Bahn nicht erspart: Die Fernbahngleise zwischen Hamburg-Altona und dem Hamburger Hauptbahnhof bleiben bis zum 31. August gesperrt. Wer von Altona weiter in Richtung Berlin, Bremen, Lübeck oder Hannover möchte, muss zwingend in die S-Bahn umsteigen, um zum Hauptbahnhof oder nach Harburg zu gelangen.

Brückenbau, Arbeiten am Diebsteich und Modernisierung der Stellwerke

Die Gründe für die monatelangen Einschränkungen liegen vor allem im Neubau der Hamburger Sternbrücke, der Modernisierung der Verbindungsbahn und den Arbeiten am künftigen Fernbahnhof Diebsteich. Dass die Nordbahn auch über den 31. August hinaus nicht nach Hamburg fahren kann, hängt nach Informationen des Unternehmens mit einer Modernisierung der Stellwerkstechnik zusammen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)