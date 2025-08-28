Güterzug erfasst Radfahrer – der hat riesiges Glück

Am Donnerstagmittag wurde im Landkreis Steinburg ein Radfahrer von einem Güterzug angefahren. Doch der Mann hatte riesiges Glück: Wie durch ein Wunder wurde er nur leicht verletzt.

Gegen 12.45 Uhr stieß der Güterzug auf einem Privatweg in der Engelbrechtschen Wildnis mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte zwar, doch er hatte Glück im Unglück: Er wurde nur mit leichten Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer den Bahnübergang einfach überquert haben, ohne den herannahenden Zug zu bemerken. Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Westerland wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde von einem Kollegen abgelöst. (mp)