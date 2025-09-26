„Jetzt und in Zukunft für Sie da!“ So wirbt Bettina Seidel aktuell noch auf der Webseite ihrer traditionsreichen Apotheke. Aber: Ende Oktober schließt sie die Türen endgültig, die seit 1839 offen gestanden haben. So reagieren die Kunden – und das hat TV-Star Günther Jauch damit zu tun.

Auf zwei pinkfarbenen Postern im Schaufenster steht es: Die „Privilegierte Apotheke“ in Reinfeld hat nur noch bis zum 30. Oktober offen. Danach schließt Inhaberin Bettina Seidel für immer die Türen der seit 1839 bestehenden Apotheke. Am 30. Juni musste sie bereits die „Einhorn-Apotheke“ in der Raiffeisen Passage aufgeben. Es verbleiben dann noch die „Claudius Apotheke“ und die „Neue Apotheke“.