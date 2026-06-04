Elitepolizist stirbt bei Schießtraining: So kam es zum tödlichen Unglück
Nach dem Todesfall bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos bei Oldenburg in Holstein haben Ermittler den Vorfall jetzt rekonstruiert. Demnach spricht vieles dafür, dass der 29-Jährige bei einem Unfall ums Leben kam.
Das Unglück hatte sich am 11. Mai 2026 bei einem Schießtraining der GSG 9 der Bundespolizei ereignet. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und Kriminalbeamte aus Lübeck haben nun ermittelt, dass ein GSG-9-Beamter beim Laden einer Dienstwaffe Übungsmunition mit scharfer Munition verwechselt haben soll.
Schießtraining: Beamter schießt versehentlich scharf
Bei der anschließenden Übung sollte nur mit Übungsmunition geschossen werden. Der Beamte gab nach bisherigen Erkenntnissen aber einen Schuss mit scharfer Munition ab – und traf einen anderen GSG-9-Beamten.
Der verletzte Polizist wurde sofort medizinisch versorgt. Die Schussverletzung war jedoch so schwer, dass er noch vor Ort starb.
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Gegen den Beamten, der den Schuss abgegeben haben soll, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Abgeschlossen sind die Ermittlungen noch nicht. (tst)
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