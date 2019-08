Gruseliger Fund im Norden: Totes Baby auf Feld entdeckt – Mutter in Wacken festgenommen

Rieseby -

Grausiger Fund am Donnerstagabend auf einen Feld in Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Anwohner haben dort eine verweste Babyleiche entdeckt. Die Mutter ist bereits ermittelt und festgenommen worden – auf dem Festival in Wacken. Die Leiche des Babys soll nun obduziert werden, um die Todesursache festzustellen.

Die Mutter soll den Beamten gegenüber angegeben haben, dass es sich bei dem Kind um eine Totgeburt handelte. Die weiteren Ermittlungen müssten nun klären, „ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt“, wie die Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilte.

Mutter des toten Säuglings war auf dem Wacken Open Air 2019

Bereits am Donnerstag hatte die Kriminalpolizei die Mutter ermittelt. Die Frau, die Mitte Zwanzig sein soll, war gerade auf dem Wacken-Festival, als die Beamten sie festnahmen und befragten. Anschließend sei sie wieder auf freien Fuß gesetzt worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.



Wie lange der tote Säugling auf dem Feld im Kreis Rendsburg-Eckernförde gelegen hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.