Großfeuer im Norden: Retter verhindern Schlimmeres

Großeinsatz im Kreis Schleswig-Flensburg: Auf einem Bauernhof in Meggerdorf ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Mehr als 80 Retter waren im Einsatz. Zwei Faktoren erschwerten den Einsatz der Feuerwehr.

Mehrere Zeugen hatten gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag Feuerschein vom Gelände an der Straße Flönbarg wahrgenommen und den Notruf gewählt. Da die Lage unklar war, wurde schon im Vorwege ein entsprechend großes Aufgebot entsandt.

Polizei ermittelt nach Feuer auf Bauernhof

Als die Kräfte am Brandort ankamen, stand die Lagerhalle bereits in Flammen. In der Halle befanden sich Vorräte, Streu und Maschinen – das Meiste sei komplett zerstört worden, so ein Feuerwehrsprecher. Von mehreren Seiten habe man den Brand bekämpft. Den Einsatz erschwert habe die Blechplatten-Konstruktion der Halle, weil dadurch ein Vorrücken im Inneren nur schwer umsetzbar gewesen sei. Zudem mussten die brennenden Strohballen einzeln gelöscht werden, da das Wasser nicht in die maximale Tiefe der Ballen eindrang. Sie wurden ins Freie gebracht und gelöscht.

Den Kräften gelang es, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Über Stunden waren sie im Einsatz, ehe am Morgen das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum Mittag hin. Noch während der Löscharbeiten übernahm die Polizei die Ermittlungen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. (dg)