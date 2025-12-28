Großfeuer im Norden: 80 Kräfte kämpfen gegen Flammen

Ein Großfeuer hat am Sonntagabend ein Wohnhaus in Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer beschädigt. Das Gebäude ist momentan unbewohnbar.

Gegen 17.20 Uhr alarmierte die Leitstelle Mitte mehrere Feuerwehren aus Emkendorf und Umgebung. Als die ersten Kräfte am Brandort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses.

Großfeuer: Hausbewohner bringen sich selbst in Sicherheit

Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, dennoch wurden alle vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Feuerwehrmann auf einer Drehleiter beim Löschen des Hauses in Emkendorf. Daniel Passig/Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde Feuerwehrmann auf einer Drehleiter beim Löschen des Hauses in Emkendorf.

Die Feuerwehr nutzte zur Brandbekämpfung unter anderem Wasser aus einem nahegelegenen Teich. Mithilfe einer Drehleiter öffneten Feuerwehrleute Teile der Seitenverkleidung des Hauses, um Glutnester im Dachgeschoss zu erreichen und gezielt abzulöschen.

Das Gebäude ist nach dem Großfeuer unbewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (tst)