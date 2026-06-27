Im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht eine Lagerhalle mit Stroh und Maschinen in Flammen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Noch bis in die Abendstunden werden die Löscharbeiten voraussichtlich dauern, so berichtet es der Feuerwehr-Kreispressewart im Gespräch mit der MOPO: Etwa 5000 Quadratmeter Lagerfläche eines Milchviehbetriebs stehen in Brammer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Flammen.

Wie es zu dem Feuer kam – etwa durch die Hitze – und wie hoch der Schaden ist, das ist derzeit noch nicht bekannt, so der Kreispressewart. Die Polizei werde die Ermittlungen dazu noch am Samstag beginnen. Weil in der Lagehalle so viele Strohballen aufbewahrt wurden, gestalten sich die Löscharbeiten als schwierig. Dennoch sei das Feuer mittlerweile unter Kontrolle.





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Nicht nur aus dem Ort Brammer, auch aus umliegenden Städten kamen Einsatzkräfte zum Löschen, mittlerweile sind etwa 100 vor Ort. Die gute Nachricht: Nach jetzigen Erkenntnissen wurden durch das Feuer weder Menschen noch Tiere verletzt.