Eine Woche nach dem Großbrand auf der Baustelle des Luxuswohnkomplexes „The Dunes“ in List auf Sylt ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Im Dachbereich einer von drei neu gebauten Luxus-Immobilien in der Hafenstraße in List auf Sylt ist vergangene Woche ein Brand ausgebrochen. Die Polizei äußert sich nun erstmalig zur möglichen Brandursache. Wolfgang Barth

Eine Woche nach dem spektakulären Großbrand auf der Baustelle des Luxusbaukomplexes „The Dunes“ in List gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, wie eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion bestätigte. Das Feuer steht demnach im Zusammenhang mit Dachdeckerarbeiten. Wie genau der Brand ausgelöst wurde, ist allerdings weiterhin unklar.

Der Brand war am Montag vergangener Woche gegen 17.30 Uhr im Dachbereich des im Bau befindlichen Luxuskomplexes an der Hafenstraße in List ausgebrochen. Gewaltige Rauchschwaden waren im gesamten Inselnorden zu sehen, mehrere Explosionen erschütterten den Ort. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen neben dem Gebäude gelagerte Bitumenrollen bereits in Vollbrand.

Nach den Explosionen rücken Dacharbeiten in den Fokus

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Mehrere sich in unmittelbarer Nähe befindliche Propangasflaschen explodierten durch die Hitze. Den Feuerwehrleuten gelang es jedoch, weitere Explosionen zu verhindern. Dachdecker, die auf der Baustelle eingesetzt waren, konnten noch rechtzeitig aus dem Gebäude fliehen, sodass bei dem Brand wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde.

Genau diese Arbeiten auf dem Dach stehen nun im Mittelpunkt der Ermittlungen: Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass das Feuer im Zuge der Dachdeckerarbeiten fahrlässig ausgelöst wurde.

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Die Polizei ermittelt nun, wie genau der Großbrand entstehen konnte. Wolfgang Barth

Was hinter dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung steckt

Allgemein kann ein solcher Verdacht entstehen, wenn sich bei Arbeiten mit Hitze oder offener Flamme Baumaterialien entzünden. Denkbar wären auch Funkenflug oder eine unzureichend abgesicherte Arbeitsstelle. Ob eines dieser Szenarien den Brand bei „The Dunes“ tatsächlich ausgelöst hat, ist jedoch offen. Auch andere Einzelheiten nennt die Polizei derzeit nicht. Bislang ist daher nicht bekannt, welcher konkrete Arbeitsschritt das Feuer ausgelöst haben könnte und ob sich die Ermittlungen gegen eine bestimmte Person richten.

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Auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Areal der Baustelle entstehen insgesamt 42 exklusive Wohnungen – darunter 20 Dauer- und 22 Ferienwohnungen. Die Fertigstellung war bislang für Ende des Jahres vorgesehen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)