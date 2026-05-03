Kurz nach Polizei-Einsatz: Haus geht in Flammen auf – Großeinsatz

Nördlich von Hamburg hat in der Nacht zu Sonntag ein großes Haus gebrannt. Es könnte Brandstiftung gewesen sein.

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) brannte in der Nacht ein großes leerstehendes Haus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Flammen von mehreren Seiten zu bekämpfen.

Keine Verletzten – aber enormer Schaden

Nach Zeugenaussagen war die Polizei kurz zuvor an der Adresse, weil es möglicherweise zu Vandalismus in dem Objekt gekommen war.

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Ob das Feuer zu diesem Zeitpunkt mutwillig gelegt wurde, ist bislang unklar. Verletzte gab es nicht, so die Polizei. Bei dem Brand ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden.