Großer Brand nahe Hamburg: Stadt warnt Bevölkerung

Die Rauchschwaden sind so dicht, dass die Stadt Geesthacht bei Hamburg die Bevölkerung warnte: In einer Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen. Bei einer Überprüfung der Heizanlage fingen medizinische Geräte an zu brennen.

Kurz vor 10 Uhr hatte die Nina-Warn-App Alarm geschlagen: „Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen“, hieß es in der Meldung der Gemeinde vor den Toren Hamburgs. „Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab. Halten Sie sich nicht in der unmittelbaren Nähe zum Einsatzort auf.“ Mittlerweile wurde die Warnung aufgehoben.

Feuer in Geesthacht: Medizinische Geräte in Brand

Die Polizei konnte gegenüber der MOPO mittlerweile mehr Details zu dem Einsatz an der Mercatorstraße nennen. Demnach überprüfte ein Schornsteinfeger am Vormittag Gasheizstrahler unter der Hallendecke.

Die Strahler wurden zu diesem Zweck eingeschaltet und setzten Paletten mit medizinischen Geräten in Brand, die laut Polizei bis hoch unter die Hallendecke gestapelt waren. Der Schornsteinfeger wurde durch Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der Schaden am Gebäude ist, sei nicht bekannt.

Laut einem Reporter vor Ort sollen in den Geräten Lithium-Ionen-Akkus verbaut gewesen sein. Batterien dieser Art werden auch in Handys und Elektroautos verwendet. Sie brennen extrem heiß und sind nur sehr schwer zu löschen.