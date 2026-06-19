Nach einem Gewitter steht plötzlich ein Dach in Flammen – mehr als 100 Einsatzkräfte rücken an.

Nach einem Blitzschlag hat der Dachstuhl eines Hauses in Basedow (Kreis Herzogtum Lauenburg) Feuer gefangen. NEWS5 / Dominick Waldeck

In Basedow im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Freitagmorgen ein massiver Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Finkenstieg gerufen. In einem Zweifamilienhaus stand der Dachstuhl in Flammen. Als mögliche Ursache gilt ein Blitzschlag nach einem Gewitter, wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte.

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Rund 100 Feuerwehrleute aus mehreren Wehren der Umgebung waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.