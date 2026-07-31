Große Aufregung am Rande des Wacken Open Air: Die Polizei nahm zwei verdächtige Personen ins Visier.

Zahlreiche Polizisten waren an dem Einsatz beim Wacken Open Air beteiligt. NEWS5 / Fabian Höfig

Aufregung in Wacken: Am Rande des Heavy-Metal-Festivals hat die Polizei am Donnerstagabend zwei verdächtige Personen überprüft und ein Fahrzeug kontrolliert. Am Ende gab es Entwarnung.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Einsatz im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungsmaßnahme, bei der nach zwei verdächtigen Personen gefahndet wurde.

Polizeieinsatz beim Wacken Open Air: Beamte überprüfen zwei Verdächtige

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Die Gesuchten seien außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt, kontrolliert und dann für weitere Ermittlungen auf eine Dienststelle gebracht worden.

Es bestehe keine Gefährdung für das Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Und: „Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs ergab keine Gefahr.“

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Nach MOPO-Informationen handelte es sich bei dem Wagen um einen Mercedes. Bei seiner Durchsuchung durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sollen Beweismittel, darunter Elektronik und Kabel, sichergestellt worden sein. Ein Gegenstand, der zunächst als verdächtig galt, wurde als gefahrlos deklariert.

Festival in Wacken: Verdächtiger Gegenstand in Fahrzeug

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Wegen der allgemeinen Sicherheitslage richte die Polizei beim Wacken Open Air besondere Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge und Gegenstände, erklärte Björn Gustke, Pressesprecher der Polizeidirektion Itzehoe, in der Mitteilung.

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Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen dauern an, wie es hieß.

Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Sonntag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. (mp/dpa)