Großeinsatz in der Nähe von Hamburg: Zwei bewusstlose Teenager im Wald entdeckt

Großeinsatz für Rettungskräfte am Sonntag in Großhansdorf: Gegen 17.20 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Hoisdorfer Landstraße alarmiert. Im Wald zwischen der Autobahnbrücke und dem Waldreiterweg waren zwei bewusstlose Personen entdeckt worden.

Ein Anrufer hatte die beiden im Wald liegend gefunden und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Betroffenen nicht ansprechbar und wurden umgehend durch Rettungsdienst und Notärzte versorgt. Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten Feuerwehrleute Tragehilfe leisten, um die Patienten zu den Rettungswagen zu bringen.

Rettungskräfte an der Fundstelle Leimig Rettungskräfte an der Fundstelle

Nach ersten Informationen handelt es sich um einen jungen Mann und eine junge Frau im Alter von etwa 19 Jahren. Beide sollen zeitweise Krampfanfälle gehabt haben, eine Person musste noch vor Ort intubiert werden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die beiden Verletzten wurden anschließend unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser gebracht. Die Hoisdorfer Landstraße wurde für den Einsatz zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zur Ursache des Vorfalls gibt es bislang jedoch noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

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Neben der Feuerwehr Großhansdorf waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Ahrensburg, ein weiteres Einsatzfahrzeug aus Stemwarde sowie die Polizei im Einsatz. (mp)