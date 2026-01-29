Großeinsatz im Paketzentrum: Arbeiter klagen über Unwohlsein – 13 Verletzte

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Donnerstagnachmittag in einem Paketverteilzentrum in Tornesch (Kreis Pinneberg) gekommen. Insgesamt 13 Beschäftigte dort wurden verletzt.

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO mitteilte, war wohl ausgelaufenes Benzin der Auslöser des Einsatzes um 15.45 Uhr. 13 Beschäftigte klagten über Unwohlsein und Atemwegsreizung, vier von ihnen wurden vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Der Kraftstoff befand sich in einer Motorflex in einem Paket – dieses wurde erst im Verteilzentrum bearbeitet und dann in einen Container verladen.

Dort bemerkte die Feuerwehr den Benzingeruch und das ausgelaufene Benzin. Der ABC-Dienst, eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von chemischen, biologischen oder radioaktiven Gefahren, stellte das Paket unter Atemschutz sicher.