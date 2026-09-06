In Kiel ist eine 250-Kilo-Fliegerbombe entdeckt worden. Zahlreiche Anwohner und Anwohnerinnen können ihren Sonntagnachmittag nicht zu Hause verbringen. Das sind die Vorkehrungen.

Ein Lautsprecherfahrzeug der Polizei fährt mit einem Evakuierungsaufruf durch die Straßen vor der Entschärfung einer Fliegerbombe in Kiel-Dietrichsdorf. Christian Charisius/dpa

Tausende Kielerinnen und Kieler müssen heute wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind nach Angaben der Stadt mehr als 2500 Haushalte mit mehr als 5200 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Laut den Angaben der Polizei vom Donnerstag war der Kampfmittelräumdienst im Stadtteil Dietrichsdorf auf eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Bombe gestoßen. Diese liege in der Insterburger Straße in rund vier Metern Tiefe.

Bombe in Kiel: 5200 Einwohner müssen ihre Wohnungen verlassen

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Sie müsse vor Ort vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Dies soll heute Nachmittag geschehen. Bis spätestens 14 Uhr müsse das Gebiet geräumt sein. Die Polizei richte Straßensperrungen ein. Wie lange der Vorgang dauere, könne nicht gesagt werden.

Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken. Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, stünden Räume in der Andreas-Gayk-Schule zur Verfügung. (dpa)