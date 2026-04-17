Großbrand im Hühnerstall: Tausende Tiere tot

Zu einem Großeinsatz kam es in der Nacht auf Freitag für die Feuerwehr im Kreis Plön. Ein Hühnerstall mit mehreren tausend Tieren stand dort in Flammen.

Am Donnerstagabend hat ein Stall mit Hühnern in Pohnsdorf gegen 22.30 Uhr Feuer gefangen. 6000 Tiere sollen sich in dem Legebetrieb befunden haben. Das Dach stand schnell lichterloh in Flammen. Laut eines Reporters vor Ort sollen alle Hühner wohl verendet sein. Verletzte Menschen gab es keine.

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Der Stall war etwa 20 mal 60 Meter groß. Das Löschwasser wurde aus einem etwa einen Kilometer entfernten See zum Brandort transportiert. Anwohner sollten laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten. Der Einsatz ging bis in die Morgenstunden. (dpa)