Die Werkstatt in Niebüll steht in Flammen.

Die Werkstatt in Niebüll steht in Flammen. Foto: Iwersen/Nordpresse

  • Niebüll

Großeinsatz im Norden: Autowerkstatt brennt komplett ab – Millionenschaden

Großbrand in Niebüll (Kreis Nordfriesland): In der Nacht zum Montag ist eine Lagerhalle mit angeschlossener Werkstatt in Brand geraten.

Einem Reporter vor Ort zufolge waren mehr als 150 Kräfte im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Betroffen war nach Angaben der Polizei die Werkstatt eines Autohauses an der Gather Landstraße.

Die Flammen zerstörten große Teile des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

Schaden nach ersten Schätzungen im Millionenbereich

Die Brandursache ist bislang unklar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im Millionenbereich liegen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, um die Ermittlungen zur Ursache aufnehmen zu können.

Möglicherweise griffen die Flammen auch auf den benachbarten Netto-Markt über. Ob dort ebenfalls ein Schaden entstanden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

