Großeinsatz: Brand in Wohnhaus breitet sich aus – Kind verletzt in Klinik

In Bargenstedt (Kreis Dithmarschen) ist es am frühen Samstagabend zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen. In einer zu einem Haus gehörenden Werkstatt war ein Brand ausgebrochen. Weil zwei Kinder als vermisst galten, lief ein Großeinsatz an.

Zum Ausbruch des Feuers kam es gegen 18.45 Uhr in einem Haus an der Dorfstraße. Laut einem Sprecher der Feuerwehr ging der Brand von einer zum Haus gehörenden Werkstatt aus. Die Flammen hatten sich bereits ins Dachgebälk gefressen. Außerdem hieß es zunächst, dass zwei Kinder vermisst werden.

Großeinsatz in Bargenstedt: Verletztes Kind in Klinik

Daraufhin rückten mehrere Wehren aus der Umgebung aus. Rund 60 Retter waren im Großeinsatz. Glücklicherweise fanden sich die zunächst vermissten Kinder vor dem Haus wieder ein. Eins von ihnen war verletzt und kam in eine Klinik.

Die Löscharbeiten bei eisigen Temperaturen dauerten längere Zeit an. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Gegenwärtig gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus.