Großeinsatz bei einem Pharma-Unternehmen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn): Am Mittwoch trat eine explosive Flüssigkeit aus.

Nach MOPO-Informationen ging gegen 15 Uhr ein Brandmelder los. Vor Ort stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass aus einem Behälter eine Flüssigkeit ausgetreten war. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine explosive Chemikalie. Welche, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Bad Oldesloe: Chemieunfall in Pharma-Firma

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Die Feuerwehr alarmierte mehrere weitere Kräfte nach. Retter nahmen mit Schutzanzügen Messungen vor. Eine Dekontaminierungsstrecke wurde aufgebaut, um die Feuerwehrleute von dem Gefahrstoff zu reinigen.

Das Firmengebäude wurde evakuiert. Die Polizei sperrte aufgrund der Explosionsgefahr auch den Bereich unmittelbar um das Gelände. Gegen 21.30 Uhr war die Situation entschärft.