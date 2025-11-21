Großeinsatz bei Hamburg: Sohn bricht bei Eltern ein und verletzt sie schwer

Familienstreit nahe Hamburg: In einem Mehrfamilienhaus in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 32-Jähriger in die Wohnung seiner Eltern eingebrochen und hat diese schwer verletzt. Zunächst hatte sich der Fall gänzlich anders dargestellt.

Der Mann brach am Donnerstagabend zusammen mit einer 30-jährigen Begleiterin die Wohnungstür auf, woraufhin es zum Streit zwischen ihm und seinen Eltern kam, wie die Polizei sagte. Dabei wurden die 59-jährige Mutter und der 62-jährige Vater schwer verletzt.

Nachbarn schildern Streit mit Messer

Nach MOPO-Informationen hatte ein Anrufer der Polizei zunächst ein sich heftig streitendes Paar in dem Hochhaus an der Geesthachter Straße gemeldet. Der Anrufer gab an, dass ein Messer im Spiel sei. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an.

Über die Hintergründe des Streits wurde zunächst nichts bekannt. Die Mutter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sohn konnte flüchten, wurde jedoch später von der Polizei festgenommen.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Textes hatten wir nach Anfrage bei der Polizei berichtet, dass es zu einem Streit zwischen einem Paar gekommen war. Wir haben den Text entsprechend geändert.