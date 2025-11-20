Großeinsatz bei Hamburg: Paar gerät in Streit – Frau schwer verletzt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auch ein Notarzt rückte an. Auslöser war nach ersten Informationen ein Streit, bei dem eine Frau offenbar mit einem Messer verletzt wurde.

Zu dem Einsatz kam es gegen 17.40 Uhr in einem Hochhaus an der Geesthachter Straße. Von dort wurde ein sich heftig streitendes Paar gemeldet – mit dem Hinweis, dass ein Messer im Spiel sei. Die Polizei bestätigte den Einsatz und teilte mit, dass es eine Verletzte gibt. Die Frau sei aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Nachbarn schildern Streit mit Messer

Eine Polizeisprecherin betonte, die Sachlage sei derzeit noch unklar, die Ermittlungen stünden ganz am Anfang. Nach Angaben eines Reporters vor Ort schilderten Nachbarn, dass es in der Wohnung zuvor zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Mann gekommen sein soll. Die Kripo ermittelt.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Textes hatten wir berichtet, dass ein Mann schwer verletzt wurde. Die Polizei korrigierte später ihre Angaben: Beim Opfer handelt es sich um eine Frau. Wir haben den Text entsprechend angepasst.