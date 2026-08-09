Im Landeanflug stürzt Kleinflugzeug plötzlich vom Himmel – der Pilot stirbt. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

Großeinsatz am Sonntagnachmittag im Kreis Pinneberg: Nahe des Flugplatzes Uetersen/Heist ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der einzige Insasse kam dabei ums Leben.

Gegen 13.06 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein Flugzeug in einem Waldstück nahe des Flugplatzes abgestürzt sein soll. Wenig später erreichten erste Einsatzkräfte den schwer zugänglichen Absturzort am Waldrand im Gemeindegebiet von Appen

Für die einzige Person an Bord, den Piloten, kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Pilot im Landeanflug befand, eine offizielle Bestätigung dafür steht aber noch aus.

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Bundesanstalt für Flugsicherung am Absturzort

Da von dem Wrack weiterhin Brandgefahr ausging, stellte die Feuerwehr über längere Zeit den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Der Einsatz dauerte am Sonntagnachmittag noch an, da Sachverständige der Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung die Unfallstelle untersuchten.

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Warum das Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und in ein Feld stürzte, ist noch unklar. Laut einem Feuerwehrsprecher waren mehr als 60 Rettungskräfte im Einsatz. Darunter waren auch zwei Rettungshubschrauber – einer aus Hamburg und einer aus Glückstadt. (rüga/rei)