Haus wird Raub der Flammen – waren noch Menschen darin?

In Dellstedt (Kreis Dithmarschen) brach in der Nacht zu Freitag ein Feuer aus. Das Haus brannte komplett aus. Bislang ist noch nicht klar, ob es Verletzte oder Tote gibt.

Gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Feuers in die Straße Bachreihe gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Haus bereits in Vollbrand, sagt ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich vor Ort, um den Brand zu löschen. Das Feuer drohte, auch auf das Nachbarhaus überzugreifen, es wurde evakuiert.

Bis zum Morgen gibt es laut Feuerwehr keine Verletzten oder Toten. Es könne aber noch nicht ausgeschlossen werden, dass sich während des Feuers Menschen in dem Haus aufhielten. Im Laufe des Vormittags soll die Kriminalpolizei die Brandruine noch einmal durchsuchen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. (mp)