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Wohnung in Hochhaus in Bad Bramstedt in Flammen – zwei Verletzte

Die Feuerwehr löschte den Brand über eine Drehleiter. Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

  • Bad Bramstedt

Großeinsatz bei Hamburg: Brand in Hochhaus – Bewohner verletzt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist es am Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. In einem Hochhaus stand eine Wohnung in Flammen. Mehr als 60 Retter waren im Einsatz, es gab zwei Verletzte.

Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle wurde gegen 14.30 Uhr ein Brand in einer Hochhauswohnung an der Glückstädter Straße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand in der obersten Etage eine Wohnung in Flammen, Bewohner waren in Gefahr – sofort wurde Verstärkung angefordert.

Mehr als 60 Rettungskräfte im Einsatz

Rund 60 Feuerwehrleute und zwölf Rettungswagen rückten an. Laut Feuerwehr wurden 18 Bewohner von Sanitätern versorgt, zwei von ihnen kamen in eine Klinik. Eine gerettete Katze wurde einem Tierarzt übergeben. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Es entstand hoher Sachschaden.

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