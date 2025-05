Großeinsatz auf A1: Hamburger Autofahrerin überschlägt sich

Schwerer Unfall auf der A1: Am Sonntagnachmittag hat sich eine Hamburgerin bei Stapelfeld (Kreis Stormarn) mit ihrem Skoda überschlagen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts berichtet, war sie gegen 16.35 Uhr auf der A1 in Richtung Süden unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt Stapelfeld von der Fahrbahn abkam.

Der Skoda fuhr anschließend gegen das Ausfahrtschild, streifte einen Baum und überschlug sich. Schließlich kam das Auto auf dem Dach zum Liegen.

Frau in Hamburger Krankenhaus gebracht

Kurze Zeit später war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort: Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagt, waren etwa 25 Feuerwehrkräfte, zwei Rettungswagen und ein Notarzt gekommen, um die Verletzte aus ihrem Auto zu retten. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus in Hamburg gebracht. Lebensgefahr bestehe glücklicherweise nicht. Warum die Frau von der Straße abgekommen war, ist derzeit noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragischer Fund im Norden: Mann leblos auf Gehweg entdeckt

Für die Rettungsarbeiten wurde die rechte Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Auch die Auf- und Abfahrt Stapelfeld musste gesperrt bleiben, bis der stark beschädigte Skoda geborgen wurde. Ab 18.15 Uhr floss der Verkehr wieder ohne Einschränkungen. (mwi)