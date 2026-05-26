Badeunfall? Großeinsatz an See bei Hamburg

Ein Mann soll in einem beliebten Badesee im Norden untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sein. Ein Großaufgebot von Helfern sucht nach dem Vermissten.

Aktuell findet am Rantzauer See in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften statt, auch die DLRG ist vor Ort.

Zwei Mädchen sollen einen Mann im Wasser gesehen haben, welcher dann untergegangen sei. Umgehend wurden zahlreiche Helfer alarmiert, um nach dem Mann zu suchen. Mehrere Boote, die Tauchergruppe und eine Drohne sind im Einsatz – bislang erfolglos. Zur Identität des Vermissten gibt es bisher keine Informationen.