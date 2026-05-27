Badeunfall? Großeinsatz an See bei Hamburg erfolglos abgebrochen

Ein Mann soll in einem beliebten Badesee im Norden untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sein. Ein Großaufgebot von Helfern suchte nach dem Vermissten – ohne Erfolg.

Seit dem späten Dienstagnachmittag hatte ein Großaufgebot von Helfern am Rantzauer See in Barmstedt (Kreis Pinneberg) nach einem Vermissten gesucht.

Zwei Mädchen sollen einen Mann im Wasser gesehen haben, welcher dann untergegangen sei. Umgehend wurden zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und DLRG alarmiert, um nach dem Mann zu suchen. Mehrere Boote, die Tauchergruppe und eine Drohne waren vor Ort.

Nach mehreren Stunden wurde der Einsatz erfolglos abgebrochen.