Ein herrenloses Handtuch, Sandalen und Nordic-Walking-Stöcke lösten auf Sylt einen stundenlangen Sucheinsatz aus. Am Abend stellte sich heraus: Dem vermeintlich Vermissten geht es gut.

Ein vermeintlicher Badeunfall am Westerländer Strand auf Sylt hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Nachdem am Montagmorgen herrenlose Gegenstände am Strand entdeckt worden waren, suchten zahlreiche Rettungskräfte stundenlang nach einer möglicherweise vermissten Person.

Am Strand südlich der Musikmuschel waren gegen 5.45 Uhr ein Paar schwarze Sandalen, ein Badetuch und zwei Nordic-Walking-Stöcke gefunden worden. Da sich zunächst niemand meldete, starteten Polizei und Rettungskräfte eine umfangreiche Suchaktion. Zum Einsatz kamen unter anderem Drohnen mit Wärmebildkameras, ein Jetski, zwei Seenotrettungskreuzer der DGzRS sowie der Rettungshubschrauber „Christoph Europa 5“.

Erst gegen 18 Uhr meldete sich der Besitzer der Gegenstände bei der Polizei. Der 60 Jahre alte Urlauber aus Bayern erklärte, er habe am Strand gebadet und seine Sachen dort zurückgelassen. Als sie später verschwunden waren, sei er davon ausgegangen, dass sie gestohlen wurden.

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Durch die Berichterstattung erkannte er seine Gegenstände wieder und meldete sich umgehend bei der Polizei. Anhand einer individuellen Beschriftung der Nordic-Walking-Stöcke konnte der Eigentümer eindeutig identifiziert werden. (rei)