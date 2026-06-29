Rettungskräfte suchen stundenlang vor Sylt nach einer möglicherweise vermissten Person. Was hinter den herrenlosen Kleidungsstücken am Strand steckt, bleibt unklar.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr am Strand von Sylt (Archivbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

Herrenlose Kleidung hat am Morgen eine großangelegte Suchaktion von Rettungskräften in der Nordsee vor Sylt ausgelöst.

Gegen 5.45 Uhr waren am Strand unterhalb der „Musikmuschel“ Kleidungsgegenstände, Gehhilfen und ein Paar Schuhe gefunden worden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person in Not geraten ist, begann ein Einsatz mit Drohne, Hubschrauber und auch Rettungskreuzer. Die Suche sei aber gegen 10 Uhr ohne Erfolg eingestellt worden. (dpa/rei)