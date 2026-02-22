Große Pause, großer Star: Diese Schule nahe Hamburg gewinnt ein Konzert

Jubel in Bönningstedt nahe Hamburg: Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen hat den Schulwettbewerb von Radio Hamburg gewonnen und bekommt am 27. Februar ein exklusives Gratis-Konzert von Popstar Ásdís.

Wochenlang hatten Schulen für ein exklusives Gratis-Konzert der isländischen Sängerin Ásdís gekämpft, abgestimmt und mobilisiert. Jetzt ist klar: Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) hat das Rennen gemacht und schnappt sich das Event.

Ásdís-Konzert auf Schulhof: Drei Schulen standen im Finale

Damit die Entscheidung bis zur letzten Sekunde geheim bleibt, lief die Verkündung wie ein kleines TV-Finale ab: Drei Moderatoren waren zeitgleich an den drei Final-Schulen unterwegs. Die Schulen setzten sich in einer Abstimmung gegen sieben andere Einrichtungen aus ganz Hamburg durch.

Live im Radio wurde enthüllt, wer gewonnen hat – und in Bönningstedt brach sofort Jubel aus, als die Nachricht per Durchsage durch das Schulhaus ging. Lehrer Martin feiert on Air mit der Klasse 6c: „Das wird ein absolutes Fest!“

Ásdís spielt Mini-Set auf dem Schulgelände

Ásdís ist eine isländische Sängerin, die mit Songs wie „Touch Me“ oder „Beat Of Your Heart“ bekannt wurde. Mit ihrem Mix aus Pop und elektronischen Sounds hat sie sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Fangemeinde erspielt.

Für die rund 450 Schülerinnen und Schüler heißt es nun: Vorfreude statt Unterrichtsalltag. Am 27. Februar, pünktlich zu den Hamburger Märzferien, wird Ásdís ein Mini-Set auf dem Schulgelände spielen. Ab jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – schließlich wird der letzte Schultag vor den Ferien damit zur wohl lautesten großen Pause des Jahres.