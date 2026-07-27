Trümmerteile bis auf die Straße. In aller Früh wurde in Glinde ein Geldautomat gesprengt.

In den frühen Montagmorgenstunden wurde in Glinde ein Geldautomat an der Möllner Landstraße, unweit von einer Edeka-Filiale, gesprengt.

Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) handelt es sich dabei um einen Automaten einer Postbank-Filiale. Demnach wurde die Tat um kurz vor 4.30 Uhr gemeldet.

Nach Sprengung: Umfangreiche Fahndung nach zwei Tatverdächtigen

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Zeugen beobachteten laut einer LKA-Sprecherin, wie zwei Männer mit Stoffbeuteln auf Fahrrädern flüchteten. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte die Suche nach den Tatverdächtigen aus der Luft.

Für die Sprengung sollen die Männer Festsprengstoff verwendet haben. Nach Informationen eines Reporters vor Ort flogen die Teile des gesprengten Automaten, der unweit eines Kiosks stand, bis auf die Straße und den Parkplatz. Die Scheibe des Ladens wurde beschädigt.

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Zu der Höhe des erbeuteten Geldbetrags machte die Sprecherin keine Angaben. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. (mp)