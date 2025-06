Große Aufregung um Waschmittel: Gefahrguteinsatz im Norden

Einsatz im Kreis Pinneberg: In der Nacht zu Freitag ist die Feuerwehr in die Straße Ellerhorst in Bönningstedt ausgerückt. Um 0.55 Uhr meldete ein Anrufer den Austritt zweier chemischer Stoffe, die möglicherweise miteinander reagieren könnten. Aufgrund der zunächst unklaren Lage hatte die Feuerwehr den Raum um das Haus weiträumig abgesperrt. Die Kreuzung Kieler Straße/ Ellerhorst wurde kurzfristig gesperrt.

Beim Eintritt der Feuerwehr bestätigte sich der Verdacht. In einem Lager im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäfthauses war es zum Austritt von mehreren chemischen Stoffen gekommen. Laut Informationen des „Hamburger Abendblatts“ handelt es sich hierbei um das hoch konzentrierte Buntwaschmittel Ozerna Polar, welches unter anderem in der Gastronomie verwendet wird. Zwei 20-Liter-Kanister wurden von der Feuerwehr geborgen. Einer von ihnen war beschädigt.

Keine Verletzten

In dem Lagerraum hatten sich zwei Personen bei Austritt der Flüssigkeiten aufgehalten. Beide wurden vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Keine von beiden wurde verletzt.

Der Feuerwehr gelang es, den Kanister zu bergen und sicher zu entsorgen. Nach dem Einsatz wurde das Gebäude intensiv belüftet. Nachdem der Löschzug Gefahrengut das Gebäude wieder freigegeben hatte, rückte die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr wieder ab. Die Einsatzstelle wurde dann der Polizei überstellt, welche weitere Ermittlungen aufgenommen hat. (lw)