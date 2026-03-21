Reetdachhaus steht in Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

Großbrand im Kreis Pinneberg: Das Dach eines Gebäudes in Seester ist am Samstag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz – und konnte Schlimmeres verhindern.

Die ersten Anrufe gingen gegen 11.40 Uhr in der Leitzentrale ein: Die Zeugen sprachen von einem verheerenden Dachstuhlbrand und meterhohen Flammen. Die Angaben bestätigten sich, als erste Kräfte am Einsatzort eintrafen.

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Das Reetdach einer Naturheilpraxis war in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf ein benachbartes, ebenfalls mit Reet bedecktes Gebäude überzugreifen.

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Dies konnten die Einsatzkräfte aber mithilfe einer sogenannten Riegelstellung verhindern: Dabei werden Stahlrohre oder Wasserwerfer zwischen zwei Häusern platziert, um eine Art Wasserbarriere zu schaffen und das nicht brennende Objekt vor Wärme und Funken zu schützen. Mehr als 70 Helfer waren im Einsatz.

Großbrand in Seester: Polizei ermittelt

Vier Menschen befanden sich in dem Gebäude zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs. Sie hatten noch vor Eintreffen der Retter das Haus verlassen können. Danach hätten sich die Flammen rasant ausgebreitet, so ein Sprecher der Feuerwehr. Unklar ist bisher, was den Brand auslöste. Die Polizei übernahm die Ermittlungen vor Ort, nachdem die Löscharbeiten beendet waren. (dg)