Großfeuer! Lagerhalle brennt komplett ab – war es Brandstiftung?

Großeinsatz mitten in der Nacht: In Brunsbüttel ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle abgebrannt. Darin: mehrere Fahrzeuge. Feuerwehrleute aus verschiedenen Wachen waren im Einsatz. Die eiskalten Temperaturen erschwerten die Löschung erheblich. Nun ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.15 Uhr in den Borsweg in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen gerufen, bestätigte die Polizei der MOPO. Eine Lagerhalle war in Brand geraten. Schnell entwickelte sich die Lage zu einem Großeinsatz: Mehrere Feuerwachen schickten Unterstützung, ingesamt waren rund 60 Helfer im Einsatz. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte laut Feuerwehr dank massiver Löscharbeiten geschützt werden. Die Halle brannte jedoch komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Im Norden: In der Lagerhalle standen Fahrzeuge

Besonders die eiskalten Temperaturen von bis zu minus 6 Grad erschwerten den Einsatz, denn das Löschwasser gefror auf der Straße und es wurde glatt. Immer wieder musste gestreut werden. Schließlich fror sogar das Wasser in den Schläuchen, was die Löscharbeiten erheblich verkomplizierte. In der Halle kam es immer wieder zu Explosionen – warum, ist noch unklar. Erst in den frühen Morgenstunden war der Einsatz beendet.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt. In der Halle waren mehrere Autos untergebracht – es handelte sich um eine private Schrauber-Werkstatt. Zur Höhe des Sachschadens lagen noch keine Informationen vor. Nun ermittelt die Polizei. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. (nf)