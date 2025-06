Großbrand in Industriegebiet im Norden – Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Eine dunkle Rauchwolke zieht über ein Industriegebiet in Quickborn: Seit Samstagmorgen kämpft die Feuerwehr dort gegen ein Großfeuer in einer Werkstatt. Hunderte Feuerwehrkräfte sind vor Ort. Auch die Sommerhitze macht den Einsatzkräften zu schaffen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Mehr als 300 Einsatzkräfte sind mittlerweile in dem Gewerbegebiet in der Max-Weber-Straße in Quickborn (Kreis Pinneberg), um das Großfeuer zu bekämpfen. Damit wurde die Anzahl an Feuerwehrleuten innerhalb von drei Stunden mehr als verdoppelt.

Feuerwehrleute haben mit Sommer-Hitze zu kämpfen

Um kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr ursprünglich alarmiert. Wegen zahlreicher Anrufe wurde sofort Vollalarm ausgelöst.

Seitdem ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten in dem etwa 500 Quadratmeter großen Wohn- und Geschäftsgebäude beschäftigt. Etwa ein Drittel des Gebäudes ist laut Feuerwehr mittlerweile von dem Brand betroffen. Da das Dach aktuell als einsturzgefährdet gilt, mussten die Löscharbeiten im Innenraum gestoppt werden. Mithilfe von vier Drehleitern und einem Teleskopmast hat die Feuerwehr das Dach an verschiedenen Stellen geöffnet, um eine Abzugsöffnung zu schaffen und so den Brand weiter einzudämmen.

Person musste aus Gebäude gerettet werden

Bei dem Einsatz gibt es bislang fünf Menschen, die medizinisch betreut werden mussten. So kam eine Person mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, nachdem sie von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet wurde. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Neben der schwierigen Zugänglichkeit der Brandherde haben die Feuerwehrkräfte auch mit dem Wetter zu kämpfen. „Die sommerlichen Temperaturen machen uns besonders zu schaffen“, so ein Feuerwehr-Sprecher. Zwei Feuerwehrleute mussten wegen akuter Kreislaufbeschwerden behandelt werden. (mwi)