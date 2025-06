Großfeuer im Norden: Reetdachhaus brennt nieder – 120 Kräfte im Einsatz

Ein Großbrand in Schülp bei Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Ein Reetdachhaus stand in der Nacht zum Montag in Vollbrand.

Gegen 2.30 Uhr wurden die Feuerwehren Schülp und Nortorf zu einem Feuer an der Straße Redderstücken gerufen. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte, dass ein reetgedecktes Wohnhaus in Vollbrand stand.

Sofort alarmierten sie weitere umliegende Feuerwehren. Insgesamt 120 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Großbrand zu löschen.

Gebäude brannte komplett nieder

Das Gebäude war nicht mehr zu retten und brannte komplett nieder. Umliegende Häuser wurden nicht beschädigt. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Sein Lebenstraum brannte nieder: Wo das Hamburger Horror-Theater jetzt hinzieht

Über die Ursache und Höhe des Schadens kann die Polizei bisher noch keine Auskunft geben. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mp)