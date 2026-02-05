Großbrand im Norden: Gaststätte geht in Flammen auf – Frost erschwert Löscharbeiten

Gaststätte lichterloh in Flammen: Mehr als 80 Helfer waren am späten Mittwochabend bei einem Großbrand in Nordermeldorf im Kreis Dithmarschen im Einsatz.

Aus bislang unbekannten Gründen war in der alten „Gaststätte zur Nordsee“ ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Retter das benachbarte Gerätehaus erreichten, stand ein großer Gebäudeteil bereits lichterloh in Flammen.

Erschwerend kam hinzu, dass die Helfer die Deckel der Hydranten erst vom Eis befreien mussten, ehe sie die Wasserversorgung aufbauen konnten. Mit Unterstützung weiterer Nachbarwehren wurde der Großbrand dann von mehreren Seiten gelöscht.

Großbrand: Löschwasser gefriert – Straße wird zu Eisbahn

Im Laufe des Einsatzes brach ein Wasserrohr, weshalb das Wasser knapp wurde und weitere Schlauchleitungen gelegt werden mussten. Außerdem gefror das Löschwasser und verwandelte die Straße in eine Eisbahn. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn streuen.

Bei dem Gebäude selbst handelt es sich um einen bekannten Veranstaltungsort des Dorfes. Das Objekt sei immer wieder für Seniorentreffen, als auch von der Feuerwehr genutzt worden.

Der hintere Gebäudeteil stürzte laut Feuerwehr ein, während die Retter über Stunden noch mit den Löscharbeiten des vorderen Gebäudes beschäftigt waren. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Wie genau es zum Ausbruch des Feuers kam, ermittelt nun die Polizei. Deren Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei etwa 500.000 Euro. (Mit Material von dpa)