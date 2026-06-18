Großbrand im Norden! Feuerwehr kämpft sich mit Kettensäge durch

Mehrere Anrufer meldeten in Neumünster eine große Rauchsäule. Es folgte ein Großeinsatz für die Feuerwehr.

Die Feuerwehr löschte das Feuer rund zwei Stunden lang. Tom Nyfeler

Großeinsatz in Neumünster: Mit einem Großaufgebot löschte die Feuerwehr am Donnerstag eine brennende Garage. Anwohner wurden gewarnt.

Eine dunkle Rauchwolke zog am Donnerstag über die Altonaer Straße in Neumünster. Gleich mehrere besorgte Anrufer hatten daraufhin um kurz vor 14 Uhr die Feuerwehr alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte.

Anwohner wurden vor Rauchentwicklung gewarnt

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Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannten dort eine Doppelgarage mit Satteldach und ein angrenzender Carport lichterloh. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in der Umgebung über das Warnsystem NINA aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen unter Atemschutz von außen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, gingen die Einsatzkräfte außerdem mit einer Kettensäge vor, um an den vermuteten Brandherd im hinteren Bereich der Garage zu kommen. Teile der Holz- und Wandkonstruktion seien geöffnet worden, um versteckte Glutnester freizulegen und zu löschen – mit Erfolg.

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Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (mp)