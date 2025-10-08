Großbrand im Norden: Dicke Rauchwolke und Warnung an die Bevölkerung

Dicke Rauchwolken über Lübeck: Im Stadtteil Karlshof ist am frühen Mittwochabend eine Lagerhalle in Brand geraten – die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Gegen 19 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Passanten meldeten Flammen im Dachbereich einer Lagerhalle – der Brand war vom Parkplatz eines benachbarten Supermarkts aus sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Dach bereits lichterloh. Flammen schlugen aus dem Gebäude, dichter Rauch zog durch den Stadtteil. Die Feuerwehr leitete sofort umfangreiche Löschmaßnahmen ein – auch zwei Drehleitern kamen zum Einsatz.

Lübeck: Massive Flammen brennen Halle nieder – keine Verletzten

Ziel war es, eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung warnte der Einsatzleiter die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) und entsprechende Warn-Apps. Anwohner im Bereich Karlshof wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nacht. Rund 150 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Freiwilliger Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Kräfte wurden alarmiert, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (idv)