Großbrand im Norden – Dach von Wohnhaus in Flammen

In Flensburg ist es am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Das Dach eines Wohnhauses war in Flammen aufgegangen. Der entstandene Schaden ist enorm.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr sei der Brand gegen 7.50 Uhr in einem Haus in der Wrangelstraße ausgebrochen. Eine schwarze Rauchwolke stand über dem Stadtteil Westliche Höhe. Anwohner wurden über eine App und Radiodurchsagen vor giftigen Qualm gewarnt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruch sei nur eine Person im Haus gewesen. Die habe sich selbst in Sicherheit gebracht, hieß es.

Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Rund 70 Feuerwehrmänner waren laut des Sprechers im Einsatz. Der Brand sei nach gut 2 Stunden unter Kontrolle gewesen. Der Bereich um den Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Davon war laut Polizei auch der Busverkehr betroffen. Experten schätzen den entstandenen Schaden auf rund eine Million Euro.