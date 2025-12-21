Großbrand bei Hamburg: Am Tag danach ist der hohe Schaden sichtbar

Der Großbrand in einer Lagerhalle in Barsbüttel hielt nicht nur die Feuerwehr bis in den Sonntag in Atem, er hatte auch Folgen für die Anwohner. Am Morgen wurden die Schäden langsam sichtbar.

Bereits gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Willinghusener Landstraße gerufen. Die 600 Quadratmeter große Halle einer Spedition brannte in vollem Ausmaß – in der Spitze waren 19 Einsatzfahrzeuge vor Ort.

IMAGO/BREUEL-BILD Fotos vom Morgen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Fotos vom Morgen zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr brauchte bis 4.30 Uhr, um den Brand vollständig zu löschen. Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Glasscheiben sind zerborsten, das Gebäude wurde von der Polizei abgesperrt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 500.000 Euro.

Die Feuerwehr warnte am Samstag die Bewohner einiger Hamburger Stadtteile vor einer Rauchwolke. „Rauchgase eines Brandes können Sie im Bereich Hamburg-Jenfeld gefährden“, hieß es darin. Die Wolke zog in Richtung Westen. Auch die Anwohner von Wandsbek, Tonndorf und Billstedt wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (dpa/prei)