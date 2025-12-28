Großbrand im Norden: Wohnhaus geht komplett in Flammen auf – ein Toter

Dichter schwarzer Rauch lag am Sonntagmorgen über Hennstedt (Kreis Dithmarschen). In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Person.

Rund 90 Kräfte der Feuerwehr wurden gegen 8.20 Uhr in die Straße Busch gerufen. Die Lage vor Ort war laut Björn Andersson, Wehrführer der Feuerwehr Hennstedt, anfangs unübersichtlich. Das dreistöckige Haus stand in Vollbrand.

Während der Nachlöscharbeiten fanden die Einsatzkräfte dann eine leblose Person im Inneren des Hauses. Nähere Angaben zur Identität des Toten gibt es bislang nicht.

Feuer in Hennstedt: Löscharbeiten schwierig

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Größe des Gebäudes und der massiven Rauchentwicklung als schwierig. Die Nachlöscharbeiten laufen weiterhin. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle rechnete am Mittag damit, dass die Löscharbeiten noch zwei bis vier Stunden andauern werden. Der Sachschaden wird bislang auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Zur Sicherheit wurde eine Warnmeldung über die App NINA herausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner in Hennstedt wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen auszuschalten.