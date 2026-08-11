Schwarze Rauchwolke über Sylt, mehrere Explosionen: In List brannte am Montagabend der Dachbereich einer neuen Luxusimmobilie im Rohbau. Ermittlungen laufen.

Nach dem Brand einer Luxusimmobilie im Norden von Sylt am Montagabend hat die Kriminalpolizei Sylt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Die geschätzte Schadenssumme liegt demnach im unteren Millionenbereich.

Bei dem Brand wurden laut Polizei keine Menschen verletzt. Klar ist bisher, dass Arbeiten an der Immobilie durchgeführt wurden. Genauere Angaben zur Brandursache könne man erst nach den Ermittlungen machen.

Mehrere heftige Explosionen auf Sylt. Privat

Zuvor ging um 17.28 Uhr nach Angaben der Feuerwehr die erste Meldung bei der Leitstelle ein: Im Dachbereich einer noch im Bau befindlichen Luxusimmobilie in List auf Sylt ist ein Brand ausgebrochen. Das betroffene Gebäude liegt unmittelbar vor dem Kreisel zur Fährabfahrt. Nach Augenzeugenberichten war es zu mehreren heftigen Explosionen gekommen.

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Ausdrücklich: Es ist keine Fähre explodiert

Die dichten schwarzen Rauchwolken waren so massiv, dass sie selbst im kilometerweit entfernten Kampen zu sehen waren. Wegen der extremen Rauchentwicklung machten im Ort kurzzeitig Spekulationen die Runde, eine Fähre im Hafen sei explodiert – eine Befürchtung, die sich rasch als unbegründet erwies.

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Die schwarzen Rauchwolken vom Brand der Luxusimmobilie waren so massiv, dass sie selbst im kilometerweit entfernten Kampen zu sehen waren. Privat

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kampen, List, Wenningstedt und Westerland rückten umgehend mit einem Großaufgebot aus, um den Brand einzudämmen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude zu verhindern. Bauherr Sven Paulsen sagte auf Nachfrage vor allem eins: „Hauptsache, es kommen keine Menschen dabei zu Schaden.“

Die Ursache für das Feuer ist bislang völlig unklar. Da an dem Gebäudekomplex derzeit noch gearbeitet wird, wird ermittelt, ob Baumaterialien wie Teerpappe oder im Einsatz befindliche Gasflaschen den Brand ausgelöst haben könnten. Da sich durch die Luftschächte weitere Glutnester in dem Gebäude befinden können, hat die Feuerwehr laut Leitstelle kurz nach 20 Uhr eine Drohne mit Wärmebildkamera angefordert. Die Polizei war bis kurz vor Mitternacht vor Ort. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de).