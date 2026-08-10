Großeinsatz auf Sylt: In List stand am Montagabend ein Neubau in Flammen. Plötzlich explodierten außerdem Gasflaschen.

In List auf Sylt hat es eine Explosion gegeben. Privat

Eine dunkle Rauchwolke zieht am frühen Montagabend über List auf Sylt. In der Hafenstraße brennt ein Neubau, mehrere Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen.

Gegen 17.30 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei gleich mehrere Notrufe ein. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Dach eines ehemaligen Lagerhauses, das zu Wohnungen umgebaut wurde, ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Gasflaschen explodierten durch Hitze

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Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers explodierten auf der Baustelle des Neubaus gelagerte Gasflaschen durch die enorme Hitze des Feuers.

Drei Feuerwehren war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort, um das Großfeuer zu löschen. Auch der Rettungsdienst ist im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen bislang glücklicherweise niemand.

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Benachbarte Gebäude sind den Angaben zufolge nicht von den Flammen bedroht. Kurzfristig habe Dünengras gebrannt. Das Gebäude liegt laut Feuerwehr direkt an der Wasserkante. Die Ursache für das Feuer sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. (mit dpa)