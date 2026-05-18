Feuersbrunst und riesige Rauchsäule: Großbrand auf Recyclinghof im Norden

Auf einem Recyclinghof in Flensburg ist ein Großbrand ausgebrochen: Eine riesige Feuersbrunst loderte über dem Gelände, eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr war am Montagabend im Einsatz und versuchte, die Flammen einzudämmen.

Gegen 18.15 Uhr ist das Feuer auf dem Flensburger Recyclinghof ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden für unbestimmte Zeit andauern, so ein Sprecher der Feuerwehr Flensburg gegenüber der MOPO. Die Berufsfeuerwehr und drei Freiwillige Feuerwehren sind demnach mit 55 bis 60 Einsatzkräften im Einsatz. Unter anderem brennt Elektroschrott auf dem Hof.

Großbrand: Warnung für das Stadtgebiet Flensburg

Eine Warnung für das Stadtgebiet Flensburg wurde ausgesprochen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten, um sich vor der starken Rauchentwicklung zu schützen.

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Außerdem wurde die Deutsche Bahn über die starke Rauchentwicklung in Kenntnis gesetzt. Solange man nicht unmittelbar in der Nähe des Rauches ist, geht den aktuellen Kenntnissen zufolge, keine Gefahr von dem Feuer für die Anwohner aus.