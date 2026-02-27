Großfeuer an der Ostsee – war es Brandstiftung?

Sie brannten lichterloh: Auf Fehmarn sind am Donnerstagabend 150 Strohballen abgebrannt. Mehrere Feuerwehrwachen waren im Einsatz. Jetzt ermittelt die Polizei auch wegen Brandstiftung.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 20 Uhr alarmiert, so die zuständige Polizei Lübeck. Zwischen Bisdorf und Vadersdorf auf Fehmarn waren auf einem Feld 150 Strohballen in Brand geraten. Mehrere Feuerwehrwachen waren im Einsatz.

Fehmarn: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Da keine Gefahr bestand, dass das Feuer auf Gebäude übergreifen konnte, und das Feuer wegen des aufgeweichten Bodens schwierig für die schweren Löschwagen erreichbar war, ließ man die Strohballen kontrolliert abbrennen. Laut einem Reporter vor Ort steckte ein Feuerwehrwagen sogar im Schlamm fest und musste geborgen werden.

Verletzt wurde niemand. Für den Landwirt entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, so ein Sprecher. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. (nf)