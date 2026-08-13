Feuer auf einem Bauernhof im Kreis Pinneberg. Sechs Kälber kamen ums Leben. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Die Halle in Tangstedt brannte völlig aus. NEWS5 / Fabian Höfig

In Tangstedt im Kreis Pinneberg ist am Donnerstagvormittag ein Großfeuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen.

Gegen 11 Uhr wurden die Feuerwehrkräfte zum Kiemoorweg gerufen. Dort stand ein Strohlager in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte auch eine angrenzende Halle mit Kälberständen. Nach ersten Erkenntnissen kamen sechs Kälber in den Flammen ums Leben.

Warn-App NINA: Warnung an die Bevölkerung

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Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Zwei angrenzende Ställe konnten nach bisherigen Erkenntnissen vor den Flammen gerettet werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Eine entsprechende Warnung wurde auch über die Warn-App NINA verbreitet.

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Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar. (rei)