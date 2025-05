Großbrand auf Bauernhof im Norden – 160 Retter im Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde: In Steenfeld steht ein Gebäude eines Bauernhofes in Flammen.

Ein Großbrand beschäftigte am Mittwochabend rund 160 Einsatzkräfte in Steenfeld. In einer Werkstatthalle eines landwirtschaftlichen Betriebs war gegen 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das offenbar von einem Fahrzeug ausging. Als die ersten Helfer den Einsatzort erreichten, breitete sich der Brand in kurzer Zeit aus und griff auf einen großen Gebäudeteil über.

Zweiter Brand innerhalb von zwei Jahren

Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Es war bereits der zweite Brand innerhalb von zwei Jahren. Im August 2023 brannte eine große benachbarte Halle komplett nieder. Funkenflug hatte auch auf das Reetdachhaus übergegriffen; das Gebäude musste anschließend abgerissen werden.

Bei dem heutigen Feuer sollen sich in der Halle noch Oldtimer befunden haben. Die Helfer waren stundenlang im Einsatz, um die letzten Glutnester abzulöschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genaue Brandursache.