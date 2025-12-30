Großbrand an der Nordsee: Anwohner hören lauten Knall

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ein gewaltiges Feuer aus: Ein Gebäude stand in Vollbrand.

Um kurz nach 23 Uhr wurden die Anwohner aus Helse von einem lauten Knall geweckt und alarmierten die Rettungskräfte. Im Nachbarort Friedrichskoog loderten Flammen aus einem Gebäude am Doseweg, der Feuerschein war weithin sichtbar.

Brand in Friedrichskoog: 40 Rettungskräfte im Einsatz

Dabei handelte es sich um einen leerstehenden landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Wohngebäude. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Friedrichskoog, Dieksanderkoog, Kronprinzenkoog und Marne im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Lagerhallen in der Nähe ausweitete.

In dem Gebäude sollen sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Glasflaschen befunden haben, die vermutlich für den von Anwohnern gehörten Knall verantwortlich waren. Später mussten laut einem Feuerwehrsprecher Teile des Gebäudes mit einem Bagger eingerissen werden.

Bei dem Brand wurde zum Glück niemand verletzt. Laut der Feuerwehr waren zu keinem Zeitpunkt Menschen oder Tiere in Gefahr. Die Ursache des Feuers ist allerdings noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen war der Brand gelöscht. Die Einsatzkräfte sind aber immer noch mit einer Brandwache vor Ort. (aba)